GROSSETO – Chilometri e chilometri di coda. La Senese completamente bloccata. È lunghissima la fila delle auto di rientro dal mare da Grosseto verso Siena.

«Che nel 2019 si debba vedere dieci chilometri di coda dove sono intrappolate tante persone che hanno portato i soldi in Maremma è ridicolo e un grave danno economico per la nostra terra – afferma il consigliere comunale Rinaldo Carlicchi -. La politica deve dare risposte immediate, attualmente nessun cantiere è aperto sulla E80 Grosseto-Fano».