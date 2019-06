Ultimi giorno per la scuola serale a Castiglione «Grazie a insegnanti e amministrazione»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A Castiglione della Pescaia la voglia di imparare non ha età. Per questo un gruppo di uomini e donne hanno deciso di tornare tra i banchi di scuola e seguire il corso di Tecnica dei servizi commerciali con lezioni serali che consentono anche a chi lavora già di poter essere in classe.

Il corso, che prevede due fasce scolastiche (prima e seconda B e terza e quarta c), come raccontano gli iscritti permette di studiare «oltre a due lingue, inglese e francese, matematica, informatica, tecnica dei servizi commerciali, diritto, storia, Italiano, marketing. Una scuola complessa per il numero delle materie, ma soprattutto ogni corso prevede che nell’anno scolastico siano svolti programmi di due anni in uno».

Il corso si è concluso due giorni fa per l’anno scolastico in corso «Noi studenti vogliamo ringraziare Il ‘Polo Bianciardi’ e l’amministrazione comunale per averci dato la possibilità di una crescita culturale, senza spostarsi dal nostro territorio. E’ stato un anno interessante e vorremmo essere d’esempio a molti ragazzi che non hanno avuto la possibilità di Diplomarsi, con questo corso oggi è possibile lavorare e studiare».