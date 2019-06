Stagionali, Cisl: «Favorevoli ad un accordo, sediamoci ad un tavolo per trovare una soluzione»

GROSSETO – «Come Fisascat Cisl abbiamo sempre portato avanti trattative per il bene dei lavoratori senza mai sottrarci dalle responsabilità, come fatto ad esempio firmando gli accordi aziendali, e con altri proposti ma non firmati per mancanza di condizioni, sempre con il consenso dei lavoratori per alcune realtà della costa» afferma Fisascat Cirl che in una nota risponde a Confcommercio sui lavoratori stagionali.

«Siamo favorevoli a trovare un accordo con la Confcommercio, chiedendo però una piccola percentuale a favore dei lavoratori rispetto alla stagionalità. Siamo disponibili a sederci da subito intorno a un tavolo per trovare insieme soluzioni unitarie di miglior favore per tutti i dipendenti di tutte quelle aziende che lavorano prevalentemente durante la stagione estiva lungo tutta la costa. Non siamo certo noi a tirarci indietro per trovare una soluzione concreta e soddisfacente per tutti».

«Le richieste venute fuori dai tavoli di lavoro testimoniano come le distanze tra noi siano colmabili – prosegue Cisl -. Ci auguriamo, per questo, di poter trovare nel giro di poco tempo un accordo unitario a livello provinciale, prevedendo anche un incontro prima della fine dell’anno per valutare, analizzare ed eventualmente migliorare quanto fatto».