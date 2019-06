Si tinge di rosa il “Duo Ligea”, domenica a Castiglione l’appuntamento è con la solidarietà

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA- Il “Duo Ligea” composto Renata Sfriso, violino, e Lisetta Rossi, arpa, suonerà per Insieme in Rosa onlus, domenica 9 giugno, alla chiesa San Giovanni Battista di Castiglione della Pescaia. Alle 21,15 le musiciste si cimenteranno con “Il suono ammaliatore” in brani che spaziano da Rossini, Spohr, Massenet, Fauré, Debussy, Saint Saens. Tutto con il fine benefico di aiutare l’associazione castiglionese nella realizzazione del prossimo obiettivo: donare al Misericordia di Grosseto un eco-endoscopio per la diagnosi e interventistica precoce delle malattie oncologiche all’apparato digerente e in particolare del pancreas.

Alcune note sulle musiciste. Renata Sfriso ha studiato con C. Chiti, M. Fornaciari, S. Materassi, V. Tatrai, M. Sirbu, C. Romano e musica da camera e quartetto con P. Farulli, M. Jones, Trio di Trieste e Quartetto Amadeus. Al granderepertorio di tutte le epoche ama affiancarebranidicompositriciitaliane e stranieree di compositori stranieri dal 1700 ai giorni nostri. E’ docente di violino presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni di Livorno dal 1977. Si è esibita in Italia, in gran parte d’Europa e in America Latina. Già docente di violino presso l’istituto di studi musicali Mascagni di Livorno, è impegnata in programmazioni rivolte alla diffusione della cultura musicale. Incisionidiscograficheper Brilliant, Tactus, Agorà, Fonè e per la rivista Amadeus.

Lisetta Rossi è docente e concertista, ha tenuto seminari e masterclass in tutto il mondo. Oltre agli studi a Firenze e Venezia, all’Accademia di Santa Cecilia e con Maestri di scuola francese e americana si è diplomata in scienze sociali. E’ invitata nelle giurie di numerosi concorsi di esecuzione. Numerose sue allieve si sono affermate in concorsi nazionali e internazionali. Dal 2008 segue per Tesori musicali toscani, la ricerca di musica inedita per arpa del 1700-’800. E’ stata prima arpa in orchestre sinfoniche liriche come Rai di Milano, Sinfonica nazionale Rai di Torino, Teatro Sao Carlos di Lisbona, Maggio musicale fiorentino. Ha al suo attivo prime musicali mondiali e presenze in festival internazionali di musica contemporanea.