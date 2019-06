Orbetello, Fratoni: «Sul ripascimento fare squadra per finire al più presto i lavori»

ORBETELLO – “Rimbocchiamoci le maniche e collaboriamo per completare al più presto i lavori in vista dell’approssimarsi della stagione estiva”. Così l’assessore all’ambiente Federica Fratomni interviene nelle polemiche sulla questione del ripascimento delle spiagge danneggiate dalle mareggiate dello scorso autunno lungo il litorale della fascia Osa-Albegna. “Se appaiono indiscutibili le difficoltà del Comune di Orbetello nei tempi di attuazione del piano messo a punto dal Commissario straordinario fin dal dicembre del 2018 – spiega l’assessore – è altrettanto vero che oggi è necessario fare squadra per colmare eventuali ritardi quanto prima. Il Genio Civile è in contatto costante con il Comune e lo sarà anche nei prossimi giorni per offrire collaborazione e supporto tencnico nell’esecuzione delle opere”.

L’assessore precisa inoltre che le modalità di erogazione dei fondi, comuni a tutte le amministrazioni, sono note da tempo e la piattaforma per la trasmissione dei dati è pienamente operativa.

Giovedì 13 giugno il presidente della Regione Enrico Rossi, insieme all’assessore Fratoni ha già messo in programma una serie di sopralluoghi nella zona per verificare l’andamento dei lavori. “Sarà l’occasione – aggiunge l’assessore – per indiviuduare insieme agli amministratori le misure necessarie per accelerare i lavori nel rispetto delle esigenze degli operatori e delle categorie economiche del territorio”.