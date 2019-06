Nuotatori da tutta Italia per il dodicesimo Trofeo Graducato di Toscana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche quest’anno il bellissimo mare di Castiglione della Pescaia si prepara ad ospitare la manifestazione di nuoto in acque libere organizzata dalla Società Nuoto Grosseto, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

Il Trofeo Granducato di Toscana, giunto alla dodicesima edizione, si svolgerà presso lo stabilimento Bagno Balena e richiamerà numerosissimi nuotatori provenienti da tutta Italia che si cimenteranno nelle tre prove FIN di fondo, mezzofondo e sprint, valevoli per il Campionato italiano in acque libere e per il Granprix Toscana.

Il team grossetano ringrazia il Comune di Castiglione della Pescaia e in particolare il vicesindaco Elena Nappi, la Capitaneria di Porto e il Comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Del Brocco, che insieme ai suoi volontari garantirà una perfetta assistenza ai partecipanti.