Mini Passalaqua, al via la seconda giornata: Grosseto domina su Atletico e Orbetello su Albinia

GROSSETO – Prosegue il Mini Passalaqua e inizia la seconda giornata. Nelle partite di ieri, venerdì 7 giugno, l’Orbetello vince sull’Albinia 1 – 3 mentre il Grosseto domina sull’Atletico Grosseto per un 7 – 2.

L’Orbetello piega l’Albinia (1-3 girone A) salendo a quota 3 in classifica, l’Albinia è ferma a zero. Praticamente i ragazzi di Gabriele Amoroso sigillano la partita nei primi 35′ andando a segno con Loffredo su rigore, Cristian Sabatini riprendendo la respinta della traversa e con Galli capace di riempire gli occhi con un tiro al volo da applausi. L’Albinia soffre, incassa, reagisce. Nella ripresa i biancocelesti, dopo un decina di minuti, decidono di abbassare i toni per la felicità del loro allenatore, che dalla panchina non smette più di incitarli e spronarli. Così l’Albinia scheggia la traversa con La Mantia (15′), la difesa dell’Orbetello sfiora l’autorete al 20′, fino ad arrivare al 28′ quando Fusini su punizione batte Galeazzi. Nel finale è l’Orbetello a cogliere la traversa ma il risultato non muta. Successo, comunque, meritato da parte di Loffredo e soci. La classifica del girone A dopo due turni completi: Grosseto 6, Orbetello 3, Atletico Grosseto 3, Albinia 0. Restano da disputare Orbetello – Atletico Grosseto e Grosseto – Albinia datate domenica 16 giugno.

ALBINIA: Erpichini, Calandrino, Sarzilla, D’Ovidio, Chiocca, Capitani, La Mantia, Scotto (1′ st Berti), Fusini, Mickaia Stagnaro (9′ st Morini), Lucignani (1′ st Mickael Stagnaro). A disposizione: Vaselli. All. Lupo.

ORBETELLO: Galeazzi, Ercoli, Pacchiarotti (9′ st Landini), C. Sabatini (31′ st Tinti), Andrei, Loffredo, Majuri, Sartori (3′ st T. Sabatini), Galli (13′ st Fiori), Gio. Amoroso, Porcari (20′ st Cret). All. Gab. Amoroso.

ARBITRO: Edgar Powell.

RETI: 9′ Loffredo (rig.), 30′ C. Sabatini, 33′ Galli, 28′ st Fusini.

NOTE: ammoniti Chiocca, Capitani, C. Sabatini, Porcari. Calci d’angolo 2-2. Recupero: 1′ + 3′.

Alla seconda partita del girone A il Grosseto batte 7-2 l’Atletico Grosseto e spalanca la porta dei quarti. Successo limpido, vittoria punteggiata da trame pregevoli, godibili, appaltate e realizzate in velocità. L’Atletico si è opposto basandosi sul suo orgoglio, reagendo sempre con carattere senza mai abbandonare il campo, anzi cercando con costanza le strade del dialogo calcistico. Da sottolineare le doppiette di Papini e Trombini, il potente siluro di Di Chiara dai 30 metri, che ha significato il 3-0. Una lode anche a Ghezzi autore del bel secondo gol degli amaranto.

GROSSETO: Bocchi, Schiattarella (25′ st Fabbo), Melfi, Nigido (12′ st Rizzo Pinna), Badia (16′ st Calzolani), Passalacqua, Papini (30′ st Russo), Di Chiara (22′ st Presicci), Trombini (29′ st Cavallo), Stefi, Mantiglioni (29′ st Galloni). A disposizione: Canova, Pogorelli. All. Gorelli – Ciolli.

ATLETICO GROSSETO: Mazzi, Bindi, Iacobucci, Finale, Piani, Rusu (17′ st Festelli), Scala (30′ st Della Giovampaola), Giuntoli (16′ st Ismanovski), Martelli (17′ Baldi, 11′ st Brizzi), Totti (27′ st Coralli), Ghezzi. A disposizione: Castelli. All. Franchi.

ARBITRO: Bonelli.

RETI: 5′ Mantiglioni, 11′ Papini, 16′ Di Chiara, 32′ Piani, 1′ st Papini, 3′ st Trombini, 4′ st Trombini, 7′ st Ghezzi, 28′ st Stefi.

NOTE: ammoniti Nigido, Piani. Calci d’angolo 5-1. Recupero: 2′ + 0′.