FOLLONICA – tantissimi ragazzi hanno atteso, questa mattina, l’apertura dei cancelli di Acqua Village, per l’inaugurazione della stagione 2019. Un’estate che porta tante novità: come Naheka, lo scivolo serpente, 128 metri completamente al buio, come entrare nel ventre di un vero serpente per uscire dalla sua bocca in un’emozionante avventura.

Come ogni anno poi tutte le attrazioni tradizionali e più amate, da grandi e piccoli, e poi spazi aperti e soffici pratini su cui stendersi a prendere il sole. A questo si unisce l’area ristorante, 500 metri quadrati con una capienza di circa 200 posti a sedere. Alla parte dedicata al fast food, si aggiungono ora gli show cooking, con piatti cucinati al momento dagli chef (le foto sono di Giorgio Paggetti).