Cordoglio tra gli appassionati di mare: «Ciao presidente, ci mancherai»

FOLLONICA – È morto ieri, nella propria abitazione Luciano Benini, 80 anni, storico presidente della Lega navale Follonica e del circolo sub. «Una morte improvvisa» raccontano rammaricati i soci dei due club. «Vogliamo ricordarlo e ringraziarlo, per quanto in questi anni si è speso per i due circoli».

La camera ardente è allestita nella sala di fronte alla chiesa di San Leopoldo. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16.30 presso il cimitero di Follonica.