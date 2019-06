Cantautore lancia il suo nuovo singolo: ecco il video girato in Maremma

GROSSETO – Kiti torna con nuovo video per lanciare il singolo “Paura e delirio a Santa Cruz”. Un video on the road che mostra varie location splendide della Maremma grossetana, come La Steccaia, la Casetta rossa Ximenes, l’mpianto eolico di Murci, Pian delle Macinaie sul Monte Amiata, Principina a Mare, il Parco della Maremma, la pineta di Marina di Grosseto, la vecchia ferrovia a Roccastrada. Il video ha come protagonisti Darth Vader ed un mimo che vagano per la Maremma alla ricerca di un amore perduto.

Kiti sta lavorando sul suo secondo album – il primo “IoTelefono” è del 2017 – dal titolo “Ascolta”, che vedrà la luce nell’autunno prossimo.

L’attività live del cantautore maremmano, che in questi anni ha partecipato a manifestazioni nazionali importanti come l’anteprima della Festa della musica a Pistoia e al Mei – Meeting etichette indipendenti a Faenza, riprenderà questa estate con varie date in giro per la Toscana, dove potrete sentire in anteprima alcuni brani del nuovo album.