Vanni presenta la squadra: «Lavoro riorganizzato: deleghe vere a tutti i consiglieri»

SORANO – Il sindaco Pierandrea Vanni ha scelto la nuova giunta suddividendo i campi di azione degli assessori in due aree di lavoro alle quali faranno riferimento anche i consiglieri delegati. Due donne, Lucilla Burchielli e Tiziana Peruzzi, si occuperanno dello sviluppo economico e della promozione del territorio e delle sue produzioni. Lucilla Burchielli sarà, fra l’altro, assessore alle attività produttive e ai bandi europei. L’assessore Tiziana Peruzzi si occuperà, fra le deleghe di sua competenza, di turismo e beni culturali. A questa area farà capo il consigliere Giorgio Giulietti al quale il sindaco ha chiesto espressamente di rappresentare il Comune nell’assemblea dell’Unione dei Comuni e di tenere i rapporti con la stessa Unione, inoltre si occuperà di agricoltura, caccia, pesca e bonifica.

Vice sindaco sarà Luigi Buzi con deleghe a lavori pubblici, bilancio, personale, sicurezza e polizia municipale. Assieme a lui farà parte dell’area servizi ai cittadini e qualità della vita l’assessore Roberto Carrucola che si occuperà di scuola, diritto allo studio e politiche sociali. A questa area fanno capo anche i consiglieri delegati Pier Luigi Domenichini (si occuperà fra l’altro di viabilità rurale, efficientamente energetico etc.), Andrea Taviani (sport, ambiente, trasporto pubblico locale, decoro urbano) e Luciano Grillo (protezione civile).

Restano in capo al sindaco sanità, cultura, biblioteca comunale, ciclo dei rifiuti, attuazione piano operativo e gestione del territorio.

«Abbiamo mantenuto l’impegno di organizzare in modo nuovo il lavoro e le competenze degli assessori e di assegnare deleghe reali a tutti i consiglieri, sottolinea Pierandrea Vanni, anche perché sappiamo che ci attende un lavoro molto impegnativo. Terremo nel massimo conto quanto è emerso dalla campagna elettorale e le indicazioni e le richieste dei cittadini».

Il consiglio comunale si terrà martedì 11 giugno. Capogruppo di Uniti per Sorano Comune, cioè il gruppo di maggioranza, è Luciano Grillo.