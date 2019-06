Terza edizione di #ilcalcioèdichiloama al Malservisi-Matteini: dodici squadre e tante big

BAGNO DI GAVORRANO – Un altro intenso fine settimana per il settore giovanile del Gavorrano Real Follonica. Tutti i giovani calciatori, dagli Esordienti 2006 ai Piccoli amici 2012 sono attesi a tornei fuori dalla Maremma. Il piatto forte del weekend si consuma però domenica allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano dove va in scena la terza edizione del torneo #il calcioèdichiloama al quale parteciperanno complessivamente 12 formazioni delle categorie Pulcini 2008 dilettanti e Pulcini 2009 professionisti.

Dalle 9,30 si sfideranno contemporaneamente su tre campi Fiorentina, Saurorispescia, DLF Civitavecchia (gir. A); Città di Pontedera, Siena Nord, Us Gavorrano blù (gir. B); Academy Entella, Us Gavorrano rosso, Academy Partenope (gir. C). Nel pomeriggio di giocherà la fase finale, alle 17,15 premiazioni per tutti.