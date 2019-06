GROSSETO – Sei maremmano se dici: “Oh, affogo sempre ne’ moccoli”. Ci sono persone sempre indaffarate, iper efficienti, capaci di tenere sotto controllo situazioni differenti nello stesso momento.

E c’è chi, all’opposto, ne fa una, poi ne avvia un’altra e un’altra ancora e a un certo punto si trova, appunto, affogato di cose che non ha concluso. C’è chi non se la prende e lascia correre (quel che non si finisce oggi si finirà donani) e chi invece va in ansia da prestazione.

Oggi è un fenomeno che colpisce tanti anche per la vita frenetica che facciamo. Ma una volta che tutto era più lento quando capitava di farne una e un’altra senza riuscire a concludere, i maremmani se ne uscivano con questa espressione: “Oh te, affogo sempre ne’ moccoli!”