“Ripuliamo la Finoria”: volontari insieme per il parco del paese

GAVORRANO – Il Parco della Finoria, luogo gavorranese per eccellenza di giornate estive passate all’ombra di castagni, tra giochi e grigliate in compagnia si fa bello grazie all’iniziativa “Ripuliamo la Finoria”, organizzata dalla Pro Loco di Gavorrano.

“Rendiamo più bello e accogliente il nostro parco” è il motto della giornata di pulizia in programma per domenica 9 giugno a partire dalle ore 8:30 a cui sono invitati tutti i cittadini. Per l’ora di pranzo è prevista anche una grigliata tutti insieme per cui occorre prenotarsi al numero 0566 846282, tramite whatsapp 347 9408289 o via email a prolocogavorrano@gmail.com