Renna è il nuovo direttore generale di Anbi Lazio

ROMA – Andrea Renna, 53 anni, direttore Generale dei Consorzi di Bonifica Tevere e Agro Romano e Pratica di Mare, è il nuovo Direttore Generale di Anbi Lazio. Renna è stato per anni in Maremma dove ha guidato la Coldiretti Grosseto come direttore.

“I Consorzi di Bonifica – commenta Andrea Renna – hanno anche il compito di riorganizzare in chiave moderna il proprio ruolo, approfittando delle modifiche legislative in atto. In un momento di continui mutamenti climatici, al primo posto si deve inserire il ruolo strategico nella salvaguardia idrogeologica, insieme alla tutela del patrimonio ambientale e del territorio, senza dimenticare una sempre più efficiente attività irrigua che miri alla consapevolezza di una sempre maggiore lotta agli sprechi, rivendicando altresì il ruolo basilare per le imprese agricole che garantiscono prodotti sani e di certa provenienza, innalzando la qualità del Made in Lazio con passione e abnegazione che si traducono positivamente anche in termini occupazionali”.

La carriera di Andrea Renna – Renna, che nella propria attività lavorativa, iniziata alla fine degli anni ottanta, ha ricoperto tra l’altro diversi incarichi in enti pubblici e di rappresentanza, ha ringraziato il Direttore Generale uscente, Natalino Corbo, per il lavoro svolto e il Presidente di Anbi Lazio, Luciana Selmi insieme agli altri Commissari, per averlo voluto indicare, in un momento delicato ed importante per il mondo dei Consorzi, quale Direttore Generale.