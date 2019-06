Poste Italiane: chiusura uffici per ristrutturazione. Ecco dove e quando

GROSSETO – Partiranno la prossima settimana i lavori di ristrutturazione di alcuni uffici postali della provincia. Poste Italiane, per limitare al minimo i disagi alla clientela, ha previsto il potenziamento dei servizi da parte degli uffici postali limitrofi a quelli sottoposti a ristrutturazione.

Nel dettaglio, la lunedì 10 a venerdì 14 giugno, l’ufficio postale di Manciano in largo D’Antona sarà interessato da lavori di ristrutturazione. Per l’occasione, l’ufficio postale di Montemerano in via del Bivio implementerà i propri giorni di apertura al pubblico, svolgendo le attività dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. L’ufficio postale di Manciano riaprirà al pubblico con i consueti orari da sabato 15 giugno.

Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno anche l’ufficio postale di Paganico in piazza della Vittoria sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Per l’occasione, l’ufficio postale di Civitella Marittima in via Farini implementerà i propri giorni di apertura al pubblico. L’ufficio di Civitella Marittima svolgerà le attività dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. L’ufficio postale di Paganico riaprirà al pubblico con i consueti orari da sabato 15 giugno.