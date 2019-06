Partiti i lavori al campo di calcio: ci giocheranno le giovanili di Gavorrano e Follonica

FOLLONICA – Sono partiti gli interventi al campo di calcio Baldaccheri di via dell’Alabastro a Follonica, utilizzato soprattutto dalla società per il settore giovanile. Le società U.S. Gavorrano 1930 e Real Follonica sono a lavoro per la stagione 2019-2020.

Come era successo nelle scorse settimane con il Nicoletti, tecnici specializzati hanno provveduto a spianare il terreno e successivamente è stata seminata erba gramigna. In questa maniera il campo, che viene utilizzato soprattutto per il settore giovanile, sarà pronto per la prossima annata agonistica.

L’intervento è stato realizzato con il contributo della Nuova Solmine. Prossimamente sono previsti lavori di manutenzione allo stadio Malservisi-Matteini che anche per la prossima stagione ospiterà le gare dell’U.S. Gavorrano nel campionato di serie D.