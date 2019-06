Parte l’Ortelli ter: «Ho scelto l’esperienza, la competenza e la disponibilità»

ISOLA DEL GIGLIO – Giunta nominata ad Isola del Giglio dove parte l’Ortelli ter. «Nell’assegnare le deleghe non mi sono basato sui risultati elettorali, anche se le maggiori preferenze coincidono con i due assessori incaricati, ma ho considerato l’esperienza, le loro competenze e la loro disponibilità – afferma Sergio Ortelli -. Stessa cosa la deciderò, insieme al gruppo, per i consiglieri comunali nei confronti dei quali ho totale fiducia tanto da riservare loro alcune deleghe importanti. E naturalmente nel Consiglio prossimo farò una doverosa comunicazione»

L’avvio ufficiale del terzo mandato, a guida Ortelli, è previsto per sabato mattina alle ore 9,30, presso la scuola elementare di Giglio Castello, quando il Sindaco giurerà davanti all’intero consiglio riunito per l’occasione.

Intanto il sindaco rieletto Sergio Ortelli, come annunciato, ha già provveduto a firmare le nomine degli assessori: vicesindaco riconfermato sarà Cosimo Riccardo Pini, a cui vengono attribuite le stesse deleghe del mandato precedente ovvero “Riqualificazione urbana”, “Urbanistica” e Lavori Pubblici; all’assessore entrante Walter Rossi, tra i candidati più votati come Pini, sono state attribuite le deleghe sul “Turismo”, “Sviluppo economico” e “Politiche del Lavoro”;

Il sindaco Sergio Ortelli manterrà per sé le deleghe “Affari Generali”, “Ambiente”, Bilancio e Tributi, “Protezione civile”, “Istruzione”, “Cultura”, “Personale”, “Sanità”, Innovazione Tecnologica, e “Comunicazione istituzionale” per le quali si avvarrà della collaborazione dei Consiglieri comunali che conoscono già la materia di cui si dovranno occupare e che la potranno gestire in piena autonomia.

«Siamo già al lavoro da un pezzo – conclude il sindaco – e c’è un rinnovato impegno tanto che riteniamo doveroso ripagare da subito la fiducia che i cittadini ci hanno affidato con l’esito elettorale. Verrà chiesto a tutti di collaborare, cittadini, associazioni, imprese e cittadini, con suggerimenti e proposte ma anche con critiche perché solo così sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati L’impegno sarà quello di sempre, se non maggiore, grazie ad una squadra di grande responsabilità ma anche di grande coesione e di affermato orgoglio gigliese.»