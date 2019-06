Nasce l’isola ecologica per i turisti: arriva la soluzione per i rifiuti da differenziare

GAVORRANO – A Gavorrano nasce l’isola ecologica per i turisti e i non residenti. A partire da venerdì, 7 giugno, presso l’area antistante l’autoparco comunale alle porte del capoluogo, sarà disponibile una zona attrezzata per il conferimento della raccolta differenziata. L’area sarà gestita dagli operatori di Sei Toscana che, oltre a provvedere allo svuotamento dei contenitori, avranno anche il compito di regolarne l’accesso, consentito dalle ore 12 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì mattina successivo. Il servizio sarà attivo per tutto il periodo estivo.

«L’idea nasce dall’esigenza di dare una risposta ai proprietari di seconde case o turisti che, a causa della loro limitata permanenza in paese, non possono rispettare il calendario di ritiro per il sistema porta a porta – spiega Francesca Bargiacchi, assessore all’ambiente e ciclo rifiuti -. Questo è un piccolo supporto che l’amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione in una zona del comune dove il sistema di raccolta è misto, con alcune frazioni gestite con il porta a porta e altre con la prossimità; ciò crea poca chiarezza, specialmente per chi non vive il centro storico di Gavorrano tutto l’anno».

A partire dal prossimo autunno, l’amministrazione provvederà anche alla riorganizzazione del servizio in tutto il territorio comunale, cercando di inserire un sistema di raccolta più agevole per i cittadini, ma avendo sempre come fine l’incremento della percentuale di rifiuto differenziato.

«Obiettivo fondamentale – aggiunge Bargiacchi – per questa legislatura è la realizzazione del centro di raccolta, per il quale abbiamo già un progetto che verrà presentato pubblicamente subito dopo la sua definizione. Nel frattempo ricordiamo ai nostri cittadini che Sei Toscana offre un servizio gratuito di ritiro ingombranti, sfalci e potature, al quale tutti i contribuenti possono accedere chiamando il numero verde 800127484 e per qualsiasi delucidazione è possibile contattare l’ufficio comunale per l’ambiente al numero 0566-843235».