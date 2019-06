L’Ibis eremita è tornato in Maremma: avvistato un esemplare

CAMPAGNATICO – In questi giorni è tornato a far visita a Campagnatico il bellissimo esemplare di Ibis eremita, volatile in pericolo critico di estinzione, avvistato l’anno scorso sempre nei pressi del bivio della S.S.223 uscita Campagnatico. Dalla targhetta numerica di identificazione, n. 207, è stato possibile risalire alla sua certa identità.

Si tratta sempre dello stesso esemplare che l’anno scorso, nello stesso periodo del mese di giugno, si è fatto fotografare più volte nei campi adiacenti allo svincolo dell’uscita per Campagnatico, trovando un ottimo ambiente per riposare in tranquillità e mangiare nei campi tra l’erba tagliata. Probabilmente riprenderà il suo viaggio verso l’oasi di protezione che si trova a Orbetello.

Foto di Marco Battaglia.