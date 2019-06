Grande pallavolo giovanile al Palagolfo con le finali regionali Under 13 femminili

FOLLONICA – La stagione agonistica della prima squadra è ormai in archivio da tempo, in attesa di ricominciare l’avventura nella Serie C femminile, ma a Follonica la grande pallavolo non manca mai. In questo caso la pallavolo giovanile.

Un altro appuntamento da non perdere per tutti gli sportivi è previsto per domenica 9 giugno a partire dalle 9 al Palagolfo (l’ingresso è libero e gratuito per tutti) con le Finali regionali Under 13 di pallavolo femminile. Alla competizione, la cui organizzazione è stata assegnata dalla Federvolley Toscana alla società azzurra della Pallavolo Follonica grazie alla disponibilità di un impianto come il Palagolfo che mette a disposizione tre campi per giocare in contemporanea, parteciperanno nove squadre: Capolona Subbiano e Pgs Pietro Larghi (Comitato territoriale Etruria), Pistoia Volley La Fenice e Ediletrusca Subbiano (Comitato territorale Appennino Toscano), Ariete Pvp, Polisportiva Sieci e Calenzano Volley (Comitato territoriale Firenze), Beauty Center Grosseto e Generali agenzia 130 Volley Cecina (Comitato territoriale Basso Tirreno).

Alla cerimonia di premiazione sarà presente il sindaco Andrea Benini. «Anche questa stagione – fanno sapere dalla dirigenza della Pallavolo Follonica – si chiude in bellezza con un altro grande appuntamento come le finali regionali Under 13 femminili che si disputeranno al Palagolfo. Per la nostra società, e tutta la città, è un privilegio organizzare un evento così rilevante. E confidiamo nella presenza di un numeroso pubblico ad assistere allo spettacolo». Appuntamento domenica 9 giugno al Palagolfo.