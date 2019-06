Finale serie A calcio a 5 Uisp: Crystal Palace alza ancora la coppa

GROSSETO – Il Crystal Palace alza ancora la coppa per il titolo del campionato di serie A: nella finale più attesa della stagione il team di Matteo Ceri supera ai rigori il Flamengo Futsal, grandissima protagonista: per Niccolaini e compagni la beffa di non essere riuscita a coronare un sogno senza aver mai perso nell’annata.

Una gara tattica nervosa, in cui le due squadre hanno però dato saggio delle loro qualità, con i giocatori più attesi che hanno griffato la partita con giocate d’autore. Nel primo scorcio di partita, il Crystal Palace è più cinico, mentre il Flamengo Futsal litiga con i pali (ben tre quelli colpiti). Il capocannoniere del torneo Briaschi produce il primo parziale di 2-0, con il fendente di Montagnani che però riapre subito la contesa. Ma il Crystal ha ancora tante armi nel proprio bagaglio: la punizione di Hudorovich buca la barriera per il 3 a 1, mentre Novello allunga ancora con il timbro del 4 a 1.

Scrollatosi di dosso un po’ di nervosismo, il Flamengo Futsal inizia a sciorinare giocate ad alto ritmo, arrivando al 4 a 2 con Alessio Bianchi prima dell’intervallo e cambiando l’inerzia della partita a inizio ripresa quando i rossoneri sembrano prendere in pugno il match: Montagnani accorcia ancora con un altro tracciante dei suoi, poi sale in cattedra Margiacchi, che prima inchioda il pareggio, poi sigla con freddezza il rigore del vantaggio dei suoi. La partita sembra prendere una piega definitiva, ma una giocata da campione di Briaschi chiude i tempi regolamentari sul risultato di 5 a 5. E’ quindi la lotteria dei rigori ad assegnare il titolo: gli “inglesi” sono glaciali dal dischetto, facendo cinque su cinque e conquistando il trofeo. Come detto, Briaschi è il re dei bomber, mentre il Flamengo Futsal si aggiudica la miglior difesa. Il premio disciplina va invece al Muppet.

FINALE SERIE A GROSSETO

FLAMENGO FUTSAL – CRYSTAL PALACE 9 – 10 d.c.r.

FLAMENGO FUTSAL: M. Bianchi, Avino, Barelli, Di Sauro, Montagnani, A. Bianchi, Margiacchi. All. Niccolaini.

CRYSTAL PALACE: Chiprian, Hudorovich, Pompili, Novello, Gelso, Marzocchi, Briaschi. All. Ceri.

ARBITRO: Samuel Nerozzi.

RETI: 4′ Briaschi, 9′ Briaschi, 13′ Montagnani, 16′ Hudorovich, 19′ Novello, 23′ Bianchi; 5′ st Montagnani, 12′ st (rig.) Margiacchi, 17′ st Margiacchi, 23′ st Briaschi.

NOTE: ammoniti Chiprian e Hudorovich.