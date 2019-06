Economia: le proposte della Camera di Commercio in consiglio. Lo chiede il Pd

GROSSETO – «Il comitato, proposto dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, insieme con associazioni di categoria e sigle sindacali, ha posto con serietà la necessità di rilanciare il comparto economico produttivo della provincia di Grosseto, un territorio percorso da luci e ombre che ci consegna una situazione incerta e difficile. Il documento che mette come priorità le infrastrutture e l’attrazione degli investimenti, è stato inviato a tutti i comuni della provincia di Grosseto, ai quali, la Camera di Commercio, ha proposto un metodo partecipato e una possibilità di confronto istituzionale». A parlare è Leonardo Culicchi, segretario dell’unione comunale del Pd.

«A Grosseto c’è un terzo della popolazione e la maggioranza delle imprese delle risorse economiche che muovono l’economia dell’intera provincia, per questo, come Partito Democratico, chiediamo al Sindaco di Grosseto di rispondere all’invito del comitato e convocare un consiglio comunale aperto al sistema della rappresentanza economica e sociale, per un confronto che realizzi un’ampia convergenza a sostegno di una nuova epoca di sviluppo».

«Un confronto nella sede istituzionale dove la politica e il comitato, possano, insieme, portare la città fuori dal limbo e allo stesso tempo offrire a tutto il territorio provinciale un contributo decisivo al cambiamento. Il Partito Democratico, vuole dare il suo apoorto e vuole farlo nella sede istituzionale qual è il consiglio comunale, un apporto che non solo sostenga il documento ma che allo stesso tempo lo arricchisca di quei contenuti propri di cui il capoluogo ha necessità. Il cambiamento economico ha si necessita d’infrastrutture e investimenti ma dobbiamo anche capire la vocazione del nostro territorio, della nostra città, perché se sappiamo dove vogliamo andare le sinergie si potenziano e i risultati diventano possibili.