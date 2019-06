Dai villaggi nuragici alle piramidi d’Egitto: a scuola si impara la storia con plastici

FOLLONICA – Usare plastici costruiti dai bambini per imparare la storia non solo sui libri. Alla fine del ciclo di studi della primaria, la classe 5 A della scuola Rodari dell’Istituto comprensivo Follonica 1 ha realizzato una mostra dei plastici realizzati nel corso dei cinque anni assieme all’insegnante Manuela Nepi. I bambini hanno illustrato ai visitatori tutti i loro lavori: dodici plastici che hanno coperto il periodo storico dalla preistoria ai romani e che hanno aiutato i bambini a comprendere meglio nozioni teoriche diventate veri e propri esempi tridimensionali di ciò che è stato.

Alcuni dei momenti più importanti della storia che si studia alla primaria sono così diventati realtà: dalla porta di Ishtar al faro di Alessandria, dai villaggi nuragici ai giardini pensili di Babilonia, dalle navi fenicie e romane alle piramidi in Egitto. I lavori sono stati realizzati dai bambini, dall’insegnante e da Roberto Borroni che hanno illustrato ai visitatori cinque anni di lavoro. Quella andata in scena è stata anche l’ultima mostra organizzata dall’insegnante follonichese che lunedì prossimo concluderà il suo impegno come docente andando in pensione dopo ben 47 anni di insegnamento.