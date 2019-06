Biagioni risponde a Cinelli: «Il sindaco poteva chiamare invece di fare battute sui social»

GROSSETO – «Spiace leggere le dichiarazioni di un sindaco, peraltro di area centrodestra, che preferisce cimentarsi in una protesta mediatica contro la Provincia quando gli sarebbe bastato alzare il telefono o addirittura solo mandare un messaggio Whatsapp al presidente» il consigliere provinciale Marco Biagioni commenta così la protesta del sindaco di Magliano in Toscana che due giorni fa lamentava l’erba alta a bordo strada sulle strade provinciali del suo comune.

«Desidero adesso informare Diego Cinelli che le operazioni di sfalcio dell’erba hanno un calendario prestabilito, che può subire modifiche in base al meteo ma non certo a causa di eventi sportivi o di spettacolo sul territorio» prosegue Biagioni rispondendo all’affermazione che evidentemente su quelle strade non era passato il Giro d’Italia.

«Tanto è vero che proprio nel giorno in cui Cinelli usciva sui giornali, l’erba della Sp 94 che attraversa il territorio di Magliano veniva tagliata. E non certo per immediata attivazione del servizio ma soltanto perché la manutenzione era in programma da tempo – prosegue la nota -. La Provincia di Grosseto, pur nella penuria di mezzi e di risorse derivanti dalla pericolosa amputazione operata da una riforma maldestra, ha dedicato sforzi sovrumani per mantenere in esercizio e in sicurezza una delle reti viarie che, con i suoi 1.830 chilometri, è la più estesa di sempre. Peccato che Cinelli, che siede anche nell’assemblea dei sindaci, preferisca fare battute facili piuttosto che utilizzare un Ente per cui si era addirittura candidato».