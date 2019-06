Baseball: l’under 18 del Bsc è campione regionale con quattro gare d’anticipo

GROSSETO – «Un primo punto sulla stagione 2019 l’hanno messo i ragazzi dell’U18 Bsc Grosseto che, con la larga vittoria nel derby con lo Junior Grosseto (18 a 0 al quinto inning) si sono laureati campioni toscani 2019 con quattro gare di anticipo» È soddisfatta dei propri ragazzi la società.

«La squadra, nata a seguito l’accordo di franchigia con i Red Jack ed il Jolly Roger, è composta da atleti provenienti dal vivaio Bsc che in questa stagione oltre al campionato U18 hanno la possibilità di giocare anche in campionati seniores di Serie B con i Red Jack e di Serie A2 con il Jolly Roger. Una sinergia che ha permesso di incrementare notevolmente le partite giocate per tutti i ragazzi impegnati con indubbi benefici in termini tecnici e agonistici. I risultati ottenuti lo stanno a dimostrare, sei vittorie chiare e nette con ampi margini di vantaggio. Indubbiamente la migliore formazione toscana della categoria».

«Lo staff tecnico, capeggiato da Sandro Cappuccini e Marco Felici, adesso ha il compito di preparare i ragazzi alla post season cercando di migliorare il risultato dello scorso anno quando un improvvido cambio di impianto sportivo, per il sopraggiungere dell’oscurità, scompaginò i piani della formazione grossetana che, sotto i riflettori dello stadio di Ronchi dei Legionari, fu sconfitta dall’Unipol Sai Bologna nel girone di semifinale per l’accesso alle Final Four di categoria» conclude la società.