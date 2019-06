Al Panathlon Grosseto, ospite della conviviale il campione paralimpico d’atletica Stefano Gori

GROSSETO – In occasione “dell’Italian Open Championships 2019”, che si svolgeranno nella nostra città in questo fine settimana, il Panathlon Grosseto è da sempre attento agli appuntamenti sportivi e non solo che coinvolgono la nostra citta, ha organizzato per la serata di sabato 8 giugno, presso l’hotel GranDuca di Grosseto, una conviviale aperta ai soci del club, e anche a tutti gli sportivi. “ I Giochi Paralimpici, il perché di un successo”, sarà questo è il tema della conviviale, con ospite e relatore, il pluricampione italiano d’atletica paralimpico, Stefano Gori che nell’occasione sarà accompagnato dal socio del club Massimo Porciani, responsabile nazionale del Panathlon International per gli sport paralimpici.

“Avere quest’opportunità di ospitare nella nostra città, – dice Armando Fommei, presidente del Panathlon Grosseto – la sesta tappa del World Para Athletics Grand Priz, è per tutto il nostro territorio una grande occasione, e soprattutto è un motore importante per promuovere lo sport, e nel caso specifico l’atletica leggera praticata da questi importanti atleti”.

“Noi del Panathlon Grosseto, – continua Fommei – siamo sempre vicini a tutte le discipline sportive, da quelle più conosciute, come ad esempio il calcio o il ciclismo tanto per citarne alcune, a quelle meno conosciute ma non per questo meno importanti. Ecco, oggi Grosseto ospita l’Italian Open Championship d’Atletica, con questo meeting riservato agli atleti parolimpici. Per noi del Panathlon essere vicini a questa attività sportiva è motivo d’orgoglio e soprattutto un modo di aiutare e promuovere lo sport a tutti i livelli”.

La serata conviviale, che è aperta a tutti gli sportivi, si terrà sabato 08 giugno 2019 presso l’Hotel Granduca di Grosseto, in via Senese, 170 alle ore 20,00.