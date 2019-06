Una turista: «Camper multato anche se il parcheggio era vuoto. Così non si fa turismo»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Grazie per la lungimirante politica turistica». Così una turista, Raffaella Pelizzari, protesta dopo la multa presa con il proprio camper nel parcheggio di Castiglione della Pescaia, parcheggio adibito alle auto.

«Abbiamo un camper lungo 5.99 metri che abbiamo sempre parcheggiato negli stalli delle auto se dotati di area verde sul retro. Ieri pomeriggio abbiamo sostato a Castiglione della Pescaia pagando regolare parcheggio. L’area di sosta era vuota infatti la stagione turistica non è ancora cominciata e non avendo trovato insegne per un parcheggio per camper abbiamo pagato il parcheggio serenamente benché il cartello indicasse per autovetture. Ribadisco il parcheggio era vuoto come si può vedere dalle foto».

«Siamo stati in centro abbiamo consumato in due locali e quando siamo tornati al camper abbiamo trovato la sorpresa. Un vigile tutt’altro lungimirante ha deciso di multare gli unici utilizzatori del parcheggio motivando “parcheggio adibito ad altre categorie di veicoli”. Grazie per la lungimirante politica turistica. Adesso andiamo a visitare la riserva naturale Diaccia Botrona e poi sicuramente non ci fermeremo a fare aperitivo e cena in un locale di Castiglione ma andremo oltre, dove le persone non applicano le regole senza il buonsenso».