“Una rosa per Samia”: la passeggiata senza barriere che unisce sport e diritti

GROSSETO – Una passeggiata senza barriere nel ricordo di Samia. E’ quella organizzata, per venerdì 7 giugno, dal liceo Rosmini, nell’ambito del progetto “Cittadini globali” in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio della commissione comunale pari opportunità,

“Una rosa per Samia” rende omaggio all’atleta somala Samia Iusuf Omar, con l’obiettivo di rivendicare per tutti il diritto di tutti allo sport. In questa giornata, nella quale si aprono gli Italian Open Championships di atletica paralimpica allo Zecchini, il Rosmini vuole mettere in luce l’importanza di rendere accessibile lo sport a tutti e il valore della scuola nel promuovere gli ideali che la pratica sportiva trasmette.

Alle 9 le classi che hanno aderito all’evento si riuniranno alla Cittadella dello studente per iniziare un percorso insieme che si snoderà nel circuito urbano per culminare nel cuore di Grosseto: l’idea è quella di una lezione di cittadinanza attiva on the road proposta dai ragazzi e dalle ragazze del Liceo Rosmini. “Questo progetto ha importanti obiettivi didattici e formativi tra i quali la cultura delle pari opportunità nello sport – spiegano gli organizzatori – e ci auguriamo che sia un vettore per diffondere il rispetto delle diversità, per contrastare le violenze, gli stereotipi e le discriminazioni e per promuovere la fratellanza tra i popoli”.

Il Rosmini vuole poi far conoscere la storia di Samia che, grazie al suo inesauribile entusiasmo, aveva partecipato alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e aveva dovuto allenarsi al di fuori del proprio paese per le Olimpiadi di Londra del 2012, perché praticare lo sport le era stato vietato in Somalia. E’ morta annegata nel Mar Mediterraneo, il 2 aprile 2012, mentre cercava di raggiungere l’Italia. Gli studenti, ricordando la vicenda di Samia, intendono dare voce alle storie di molte persone che hanno lottato per realizzare i propri sogni, cercando di superare gli ostacoli. E perché l’iniziativa sia veramente alla portata di tutti si è scelto come location della passeggiata le vie del centro storico, in un percorso privo di barriere architettoniche.

“Ci auguriamo – concludono gli organizzatori – che questa sia la prima edizione di un’iniziativa che si ripeta nel tempo per promuovere lo sport come occasione per superare gli ostacoli che impediscono ad un essere umano di inseguire i propri sogni”.