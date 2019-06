“Muoviti muoviti”: a scuola si impara il viver sano

GROSSETO – Mattinata scolastica di festa, movimento ed emozioni quella del 5 giugno al Comprensivo 6. Si è infatti svolta la quarta edizione di “Muoviti muoviti”, la giornata conclusiva del progetto d’istituto di educazione alla salute “Life skills e peer education”. La promozione di uno stile di vita sano, fatto di movimento ma anche di relazioni positive, gestione delle emozioni, comunicazione efficace sono state anche un modo per realizzare la continuità.

Nella sede della media Galilei, infatti, sono giunti gli alunni delle classi quarte della primaria di via Monte Bianco, della primaria di Istia d’Ombrone e addirittura i piccoli delle scuole dell’infanzia di via Lago Maggiore e via Lago di Varano. Per loro i compagni più grandi, i “peer educators” della Galilei e della Croce (24 ragazzi delle seconde di via Garigliano e di Scansano e 24 delle classi prime, formati annualmente durante due giornate di campus sulle Life Skills dalle professoresse M.Giulia Mattera, responsabile del progetto, Francesca Costanzo e Claudia Biagioli) avevano progettato attività ludico-motorie in giardino, in palestra e un percorso di coding in aula magna, che hanno saputo gestire con grande responsabilità, ma anche divertendosi.

Alla fine della mattinata, nel piazzale della scuola, la dirigente scolastica del Comprensivo 6, Loretta Borri, ha consegnato ai piccoli ospiti, ancora protagonisti nella coreografia finale con l’accompagnamento musicale dalla Banda Bassotti (progetto Sarà…Banda) della Galilei, gli attestati di partecipazione. Lo stesso riconoscimento è stato consegnato dalla dirigente anche agli alunni tutors delle classi prime e seconde delle medie che avevano precedentemente partecipato al corso di formazione sulle life skills emotive.

Un girotondo di colori e sorrisi, ma soprattutto di emozioni, ha così concluso una festante giornata di scuola, vissuta all’insegna del benessere e della promozione della salute.