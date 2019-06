Mare senza barriere: a Follonica arriva la sedia a rotelle da sterrato

FOLLONICA – Una novità importante per l’accessibilità alla spiaggia delle persone diversamente abili: il Resort di vacanza Reka “Golfo del Sole”, nel comune di Follonica, affitta il JST Multidrive, la sedia a rotelle da sterrato (nella foto: la ragazza Manuela Saladin e Vasco Paulo, General Manager del Golfo del Sole..

Manuela Saladin, giovane turista ospite della struttura, è stata la prima a poter utilizzare questa speciale sedia a rotelle che le consente di raggiungere la spiaggia in piena autonomia. Anche sua mamma, Verena Saladin, si è rallegrata: “Le nostre vacanze sono più spensierate. Siamo contenti che Manuela possa muoversi liberamente in spiaggia.” Anche un mezzo per entrare in acqua è a disposizione. Grazie ai frangiflutti, i bagnanti sono protetti in mare aperto.

Il turismo accessibile a tutti, anche alle persone con mobilità ridotta, è uno degli obiettivi della società per i prossimi anni: entro il 2022, Reka vuole rendere priva di barriere architettoniche la metà delle sue strutture per vacanza. “In merito agli investimenti al Golfo del Sole, nel Comune di Follonica – specifica Damian Pfister, responsabile delle vacanze Reka e Vasco Paulo il direttore del Golfo del Sole – l’assenza di barriere verrà promossa a tappe. Accanto ad alcune camere d’albergo completamente prive di barriere architettoniche, per le persone con handicap sono a disposizione una bicicletta per sedie a rotelle, un lift per fare il bagno e la nuova sedia a rotelle da sterrato. Altre misure sono attualmente in fase di pianificazione.”

Partner del Resort di vacanza Golfo del Sole di Reka è Cerebral, la Fondazione per il bambino affetto da paralisi cerebrale, che in Svizzera sostiene oltre 9500 famiglie. Essa intercede affinchè persone affette da questa patologia trovino liberamente il loro posto nella società. Il direttore di Celebral Thomas Erne spiega: “La Fondazione Cerebral in collaborazione con Reka, vuole garantire a tutti, anche alle famiglie con parenti limitati da handicap, la possibilità di fare passeggiate lungo il mare o gite in bicicletta nel Golfo del Sole. Ci teniamo molto che le famiglie possano godersi insieme la natura nel loro tempo libero.”

Appartamenti di vacanza privi di barriere architettoniche nel Resort di vacanza Reka Golfo del Sole

Il Resort di vacanza Reka “Golfo del Sole” a Follonica è molto amato dagli ospiti svizzeri. La struttura ha un perfetto accesso al mare tramite la spiaggia privata. Due appartamenti di vacanza e due camere per famiglie sono privi di barriere architettoniche. Il Golfo del Sole propone un’offerta completa per gli ospiti. La reception, i ristoranti, la piscina e la spiaggia sono privi di barriere architettoniche.

Informazioni sull’offerta di appartamenti di vacanze Reka agibili con sedie a rotelle: reka.ch/senzabarriere