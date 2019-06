“Liberi tutti”: il progetto sull’inclusione promuove gli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Arti visive, parole scritte e tanto altro ancora per la premiazione avvenuta all’Hotel Granduca alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore Mirella Milli. Il concorso “Liberi tutti”, promosso e organizzato dalla Consulta comunale per la disabilità, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociale e all’Ufficio scolastico provinciale, si è occupato di promuovere l’inclusione di una cultura civica sul tema delle abilità diverse. Tra i protagonisti dell’evento anche i ragazzi del Fossombroni, in un numero considerevole: ben 74 gli elaborati degli studenti che hanno mostrato estrema sensibilità al tema, attraverso lavori di diverso tipo: originali e profondi nel loro messaggio e propositivi nel cambiamento di atteggiamento.

Al centro del tema affrontato il rispetto della persona, della diversa condizione di vita, del valore che ognuno di noi possiede. La diversità raccontata attraverso l’esperienza e la sensibilità dei ragazzi è stata espressa in forma multidimensionale e in molti casi contestualizzata a livello sociale nei rapporti di interazione con gli altri. Le letture hanno commosso gli stessi partecipanti all’evento, non più spettatori, ma protagonisti di un’unica esperienza condivisa.

L’esito è stato il seguente: nella sezione disegno vincitori Tommaso Pizzocolo e Alexander Chessa della classe 1AL, menzione per Sabrina Nfajed e Gaia Signorini della 2BL. Nella sezione poesia: vincitrice Agnese Mangiavacchi della 2BL, menzione a Francesco Miranda della 2F, Elandro Olandese e Lorenzo Montemaggi della 1AL. Nella sezione racconto: menzione a Chiara Gaia e Serena Terzaroli della 2BL. Sezione video: menzione a Lorenzo Di Cesare della 1BL e a Gabriele Margiacchi della 1B. Sezione foto: menzione a Michael Bennati e Giovanni Bettazzi della 2D. Lodevole l’iniziativa per l’opportunità offerta alle scuole, educatrici e promotrici di valori. All’istituto Fossombroni sarà corrisposto un premio di 500 euro per la massiva partecipazione degli alunni.