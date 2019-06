“Lettore dell’estate”: in biblioteca il concorso per bambini che premia chi legge di più

MASSA MARITTIMA – Con il termine dell’anno scolastico prende nuovamente avvio, per la seconda edizione, il concorso per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni che eleggerà a fine settembre il “Lettore dell’estate”. Durante tutto il periodo estivo, dall’11 giugno al 20 settembre, i bambini che si recheranno in biblioteca comunale troveranno ad attenderli una curata selezione di libri di qualità, dei più bravi autori della letteratura per l’infanzia contemporanea.

Ogni volta che un lettore prenderà in prestito un libro o lo acquisterà presso la libreria cartoleria Matozzi, che aderisce all’iniziativa, riceverà uno speciale segnalibro sul quale potrà lasciare impresse le proprie emozioni. Il segnalibro dovrà essere poi riportato in biblioteca, così che diventi l’anello di una catena della lettura che rimarrà appesa in sala adulti. A fine settembre saranno sciolte le catene e contati gli anelli: per i lettori più “golosi” ci saranno ricchi premi in palio.

Questa iniziativa, promossa dalla biblioteca comunale e dalla cooperativa Promocultura che ha in gestione i servizi bibliotecari, è il risultato di un intenso lavoro svolto tra la biblioteca e le realtà scolastiche della città. Il Comune di Massa Marittima ha, infatti, finanziato per l’anno scolastico appena concluso l’offerta didattica organizzata dalla suddetta cooperativa, grazie alla quale ben 23 classi, per un totale di oltre 500 ragazzi, hanno potuto godere gratuitamente di moduli didattici mirati alla promozione della lettura nelle diverse fasce di età.

Inoltre, grazie ai positivi e crescenti dati di presenze e circolazione di materiale nello spazio dedicato ai più piccoli, non solo la sala lettura non effettuerà alcuna chiusura durante il periodo estivo, mantenendo i medesimi orari, ma anche lo spazio 0-13, a differenza degli anni passati, resterà aperto per tre giorni settimanali (mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 19 e giovedì dalle 9 alle 13) dal 17 giugno al 15 settembre, chiudendo soltanto per il mese di agosto, durante il quale verrà comunque garantita una selezione di libri di qualità in sala lettura.