Lavoro e contratto: siglato il protocollo d’intesa tra Ispettorato e Cassa edile

GROSSETO – È stato siglato ieri a Grosseto, nella sede della Cassa edile della Provincia di Grosseto, il protocollo d’intesa per sviluppare forme di collaborazioni tese ad affermare l’applicazione del contratto di lavoro edile con particolare riferimento all’ambito dei lavori pubblici, all’affermazione di valori fondamentali quali la crescita delle competenze, la tutela dei lavoratori e la leale concorrenza fra le imprese nella convinzione che si tratti di elementi determinanti per favorire la crescita e lo sviluppo del comparto delle costruzioni, centrale nell’economia del territorio. A firmare l’accordo l’ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto nella persona del direttore Maria Francesca Casoli e la Cassa Edile della Provincia di Grosseto, costituita da ANCE Grosseto e dalle federazioni territoriali dei lavoratori, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL, nella persona del Presidente, Bruno Rosi.

In particolare, l’accordo pone le basi per intraprendere azioni e progettualità nell’ambito di condivisione di informazioni, attività divulgative e di sensibilizzazione nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici della Provincia di Grosseto per un corretto svolgimento delle procedure inerenti le verifiche in materia di regolarità retributiva e contributiva nell’ambito dell’affidamento e delle esecuzione degli appalti di lavori edili.