L’Atletico vince e passa il turno: ecco il quadro dei quarti

ATLETICO GROSSETO: Bromo, Fei (19′ st Bettazzi), Tropi, Fuschi (32′ st Vichi), Bandini (22′ Steri), Ottaviani, G. Di Resta (35′ st Scala), Tassi (1′ st Porta), Lepri, Yldiran, Tozzi. A disposizione: Paoloni, Kaja, Kalaj. All. C. Di Resta.

FONTEBLANDA: Fabbrini, Natalini, Kasa, Chiodo, Valentini (38′ st Giacomelli), Aguzzi, Bruni (32′ st Renieri), Furi, Elkharraz (38′ st Bruno), Berardi, Allocca. A disposizione: Palmisano, Danesi. All. Bernardini.

ARBITRO: Muto (assistenti Stella e Bonamici).

RETI: 25′ Berardi, 31′ Kasa (aut.), 22′ st Yldiran, 33′ Yldiran, 41′ st Furi.

NOTE: ammonito Bettazzi. Calci d’angolo 1-6. Recupero: 1′ + 3′.

L’Atletico Grosseto si aggiudica (3-2) l’ultima gara della fase eliminatoria a spese del Fonteblanda (eliminato con zero punti) entrando nei quarti di finale. Un successo particolare dove si è evidenziato un Fonteblanda atleticamente concreto, tecnicamente ben dotato ma con il vizio della sfortuna. La prima parte vive sulle trame dei neroverdi con gli amaranto contratti. Il meritato vantaggio dei ragazzi di Bernardini giunge al 25′ ad opera di Berardi che centra l’angolino giusto. Bromo (27′) è molto bravo ad opporsi alla potente conclusione di Ekharraz mantenendo a galla la propria squadra. Combinazione Tassi-Tozzi, respinge Fabbrini. Un minuto dopo Tozzi fugge sulla destra, mette al centro un pallone che colpisce Kasa ed entra in porta, classica autorete, 1-1 e fine tempo.

La ripresa ripropone il solito andamento di gara, l’Atletico non forza, rimane più determinato il Fonteblanda. Fabbrini al 22′ rimette in gioco corto, Lepri di testa trova Yldiran che di sinistra fulmina in gol, 2-1. Bromo è ancora decisivo al 23′ su deviazione di Berardi, al 26′ Furi di testa scheggia la traversa. Yldiran è abile nello sfruttare rimpalli e deviazioni favorevoli e al 33′ firma il 3-1. Il Fonteblanda non si arrende trovando una bellissima rete di Furi al 41′. Poi finisce tutto.

QUARTI DI FINALE

Albinia – Nuova Grosseto lunedì 10 giugno A

Gavorrano – Invicta Grosseto martedì 11 giugno B

Alberese – Scarlino mercoledì 12 giugno C

Atletico Grosseto – Massavalpiana giovedì 13 giugno D

SEMIFINALI

A – B lunedi 17 giugno

C – D martedì 18 giugno

FINALE

venerdì 21 giugno