CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una donna di 66 anni è finita in ospedale dopo essere stata morsa da una vipera mentre si trovava nel giardino della propria abitazione nella località di vaticino, nel comune di Castiglione della Pescaia. Si tratta del secondo caso in pochi giorni: il primo era avvenuto però nella zona di Orbetello.

«A causa di una nuova costruzione abbandonata per fallimento – afferma il marito della donna, Luigi – le abitazioni adiacenti sono intestate da vipere, anche a causa della mancata bonifica del Rio Buriano che scorre in prossimità delle abitazioni. Nelle scorse settimane sono state trovate diverse vipere, e la scorsa settimana mia moglie è stata morsa nel giardino di casa. Abbiamo nipoti piccoli che vengono spesso a trovarci, ed animali domestici. Nonostante richieste fatte all’amministratore non abbiamo avuto risposte dalle autorità competenti. Siamo molto preoccupati» conclude il nostro lettore.