Il Manciano street music festival visto dal fotografo Tiziano Coli

MANCIANO – “Sono un appassionato di musica e di fotografia, per questo motivo aspetto ogni anno con fervore che arrivi il festival internazionale di musica di strada: Manciano Street Music Festival”. Con queste parole il fotografo di Manciano Tiziano Coli presenta il suo libro fotografico con tutti gli scatti più belli fatti negli anni sulla kermesse musicale “Manciano Street Music Festival”, che dal 2010 apre l’estate mancianese e colora le vie del borgo e che è in programma da oggi, giovedì 6 giugno, a domenica 9.

“Per me questo libro rappresenta il mio amore per la fotografia – commenta Coli – per la musica e per Manciano. Mi diletto a immortalare gli attimi più belli delle manifestazioni del nostro territorio e in particolare sono innamorato di Manciano Street Music Festival. Spero che questo libro fotografico possa diventare testimonianza di questo evento con gli scatti più belli delle passate edizioni e spero che i cittadini possano apprezzare il mio sguardo sul festival”.

Il libro fotografico di Coli è una galleria con tutti i momenti più suggestivi del festival che compie oggi 9 anni e con tutti i musicisti che hanno percorso le strade di Manciano. Anche l’edizione 2019 sarà caratterizzata dalla presenza del fotografo che seguirà e immortalerà di nuovo lo “Street”.