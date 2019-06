Il Consiglio comunale è convocato per venerdì 7 giugno

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per venerdì 7 giugno alle 9. La seduta, che si svolgerà nella sala consiliare in piazza Duomo 1 (al primo piano), si potrà seguire anche online in diretta streaming dal sito del Comune di Grosseto (stream.comune.grosseto.it).

Questo l’ordine del giorno:

– Comunicazioni istituzionali;

– Comunicazione del Presidente sulle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta 24/05/2019;

– Regolamento per la concessione delle aree destinate alle Attività dello Spettacolo viaggiante approvato con delibera C.C. n. 38 del 25/03/2010 e ss.mm.ii. – Modifiche.