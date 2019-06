Giovani Sì, prorogata al 28 giugno la scadenza per le domande

GROSSETO – È stata prorogata al 28 giugno la scadenza per fare domanda di ammissione al progetto “Giovani Sì”.

In particolare il progetto, denominato Comunicare al cittadino, interesserà all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Servizio Informagiovani, per un totale di quattro giovani impegnati per dodici mesi.

Il progetto, pubblicato sul sito del Comune di Grosseto, rientra nell’ambito del bando Giovani Sì POR – FSE 2014/2020 finanziato dalla Regione Toscana

Tutte le informazioni dettagliate sui requisiti previsti dal bando e sulla modalità di presentazione delle domande si possono consultare sul sito del Comune (www. comune.grosseto.it), nella Home page, sezione Novità.