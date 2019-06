Gavitello d’Argento-YC Challenge Trophy Bruno Calandriello: al via a Punta Ala

PUNTA ALA – Dopo il grande successo della 151 Miglia -Trofeo Celadrin tutto pronto al Marina di Punta Ala per la sesta edizione del Gavitello a Squadre. Un evento a cui lo Yacht Club Punta Ala tiene in particolar modo perché forse rappresenta al meglio la tradizione delle grandi sfide tra armatori che sono nella sua storia.

Filippo Calandriello, Direttore sportivo YCPA: “Un risultato di grande soddisfazione vedere 13 team al via di quella che è la manifestazione che ho desiderato, insieme al mio Club, intitolare a mio padre. La nuova formula che abbiamo adottato sono convinto che ci regalerà regate appassionanti con gruppi di imbarcazioni molto omogenei che potranno tra loro lottare molto da vicino. Un particolare ringraziamento alla Sezione Velica della Marina Militare che ha raccolto il nostro invito a partecipare e che, per il legame e l’ammirazione che mio padre ha sempre avuto per la Marina Militare ed i suoi rappresentanti ha per me un significato davvero particolare”.

Tredici i club che quest’anno hanno aderito con squadre composte da due imbarcazioni stazzate ORC: una nel Gruppo A (classi 0-1-2), con CDL compresa tra 9.801 e 14.950 e una di Gruppo B (Classi 3-4) con CDL compresa tra 8.000 e 9.800. Andiamo a conoscerli:

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

Pierservice Luduan 2.0 – GS 48 di Enrico De Crescenzo ed Excalibur – X 35 di Fabrizio Gagliardi

CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE

Valis- Comet 41s di Andrea Pescatori e Linux – X 35 di Andrea Palleschi

CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO

Vag 2 – Grand Soleil 40 di Stefano Canova e Pazza Idea – First 35 di Emanuele Masciarri

CLUB NAUTICO FOLLONICA

Nambawan – Comet 41 S di Mario Imperato e Dolcenera – X 35 di Bisti/Giuseppini/Lallai

L.N.I. ANZIO

Sayann – First 40 di Paolo Cavarocchi – Loucura Centrum – Este 31 di Frederic Roncone

L.N.I. FIRENZE – PRATO 01

Victory – Bolt 37 di Massimo Borselli e Ultravox – X 332 di Leonardo Fonti

L.N.I. FIRENZE – PRATO 02

Blucolombre – 40.7 di Maurizio Nardi e Toujours j 109 di Silvano Niccolini

L.N.I. SESTRI LEVANTE

ROBI&14 – Farr 40 di Massimo Schieroni e Aria di Burrasca – X 332 di Franco Salmoiraghi

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO

Tevere Remo Mon Ile – First 40 di Gianrocco Catalano e Faster 2 – First 34.7 di Marcello Focosi

S. V. MARINA MILITARE

Antares – X 40 della S. V. Marina Militare e Lupo Alberto – Elan 350 di Enrico Raddi

YACHT CLUB CHIAVARI

Capitani Coraggiosi – X 41 di Felcini/Santoro

YACHT CLUB SANREMO

Free Spirit – First 44.7 di Paolo Rossi

YACHT CLUB PUNTA ALA

Voloira – Swan 42 di Riccardo Lalla e Betta Splendens – Comet 38 di Orazio Olivo