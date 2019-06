“Crescere con la musica”: bambini delle scuole maremmane alla prova con flauto e canto corale

GROSSETO – Tre le date in programma per la conclusione del progetto “Crescere con la musica” che, nei mesi scorsi, ha visto gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo 2 di Grosseto cimentarsi con la musica d’insieme e il canto corale nell’ambito del potenziamento in orario curricolare e pomeridiano dedicato alla disciplina.

Ad esibirsi per primi sono stati, mercoledì scorso nell’aula magna della Pascoli, gli alunni delle quinte classi della primaria “Andrea da Grosseto” di via Anco Marzio, diretti dalla flautista e concertista Sabrina Savelli, insegnante del comprensivo stesso, che li ha guidati nel percorso didattico.

Gli altri appuntamenti sono fissati per sabato 8 giugno alle 10 nella sede della Pro Loco di Roselle, dove si esibiranno alunne ed alunni della primaria Vergari ed infine per lunedì 10 giugno alle 9,30 con gli alunni e le alunne delle quinte classi della primaria Tombari di via Mazzini.