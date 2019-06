Commercianti: «Indennizzo per cessazione attività vale solo dal 2019. E gli altri che fanno?»

GROSSETO – A restare fuori dall’indennizzo di cessazione attività sarebbe solo il biennio 2017-18. A segnalare l’anomalia un gruppo di commercianti che ha chiuso la propria attività proprio in questi due anni. «L’ultima legge di bilancio N.145 ha ripristinato la concessione dell’indennizzo cessazione attività (un contributo di 513 euro al mese) che – affermano – ha lo scopo di accompagnare il cessante all’età della pensione e che viene riconosciuto in base ad alcuni specifici requisiti (chiusura attività, riconsegna licenza commerciale, e requisiti anagrafici, 57 anni per le donne, 62 per gli uomini)».

«Ebbene tramite la circolare 77 del 24 maggio corrente L’Inps ha deciso che il beneficio sarà riconosciuto solo alle chiusure a decorrere dal 1 gennaio 2019, nonostante i commi 283/284 lasciassero intendere diversamente – proseguono -. La misura è diventata strutturale e noi siamo l’unico biennio a non poterne usufruire (negli anni precedenti è sempre stato reintrodotto in maniera retroattiva)». «L’indennizzo viene da sempre alimentato tramite un incremento percentuale sui contributi (0.09%) pagati da tutti i commercianti che anche noi abbiamo pagato negli anni precedenti alla nostra chiusura. Purtroppo non esiste disoccupazione per i commercianti che chiudono l’attività e alla nostra età è difficile ricollocarsi nel mondo del lavoro. Per dare risalto a questa problematica abbiamo creato un gruppo facebook “ esodati indennizzo commercianti “». concludono.