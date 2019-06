Blocchi di cemento contro la pesca a strascico: mare e pesci più sicuri

ORBETELLO – Progetto della Provincia di Grosseto per il ripopolamento ittico della costa maremmana: si stanno concludendo in queste ore a Giannella le operazioni di posizionamento di 32 blocchi di calcestruzzo ecocompatibili sul fondo marino.

I blocchi sono dotati di ampi fori laterali per favorire l’ingresso e la permanenza di varie specie di pesci che utilizzeranno queste strutture come luogo in cui nascondersi, cibarsi, deporre le uova e riprodursi. Saranno posizionati ad una distanza media dalla costa di oltre un chilometro ed ad una profondità media di 12 metri, in modo anche da difendere l’area da eventuali operazioni illegali e distruttive di pesca a strascico.

I lavori sono stati finanziati con economie residue di un apposito fondo regionale e completano il progetto complessivo di ripopolamento ittico iniziato nel 2013, fondamento nelle strategie della Provincia di Grosseto per lo sviluppo e la salvaguardia della fascia costiera maremmana dal Golfo del Sole fino alla Costa d’Argento.

Il posizionamento ha ottenuto il via libera di tutti gli enti interessati fra cui anche il parere favorevole della Soprintendenza di Siena sulla base di monitoraggi ed ispezioni effettuate sul fondale di quel tratto di mare che hanno escluso la presenza di reperti archeologici.