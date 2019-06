GAVORRANO – Operatori turistici del territorio protagonisti della giornata di formazione, organizzata dal Comune di Gavorrano al centro congressi del Parco delle Colline Metallifere, in occasione del debutto del nuovo sistema di gestione via web della tassa di soggiorno.

Una giornata che ha messo insieme la presentazione del nuovo software e un tour guidato al museo galleria del Parco delle Rocce. Un’opportunità per gli operatori di scoprire ancora più da vicino quella che rappresenta una delle visite più interessanti a livello locale per i loro ospiti e anche un modo per creare un contatto più stretto con le guide e i responsabili delle offerte turistiche del comune di Gavorrano e del Parco delle Colline Metallifere.

Il nuovo sistema – Il software messo a disposizione dall’amministrazione comunale permette alle strutture ricettive di comunicare all’ente le presenze e il relativo gettito di imposta in modo semplice e veloce e monitorare in tempo reale l’andamento della riscossione. Inoltre il software fornisce dati di reporting, statistiche e rendicontazione, gestisce qualsiasi tipo di periodicità (mensile, bimestrale, trimestrale ecc.) e compila in modo automatico la dichiarazione annuale dell’agente contabile.