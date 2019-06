“Quel passo sulla Luna”: si conclude il progetto delle scuole follonichesi sull’allunaggio

FOLLONICA – Stamattina si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “Quel passo sulla Luna”, che ha coinvolto le classi 2°D, 3°B e 3°D della scuola secondaria di I grado Arrigo Bugiani, alcune classi della scuola primaria Don Milani e alcune sezioni della scuola di infanzia I Melograni, tutte appartenenti all’Istituto comprensivo Leopoldo 2 di Lorena.

Come per gli alunni della primaria Don Milani, i ragazzi hanno potuto ascoltare il racconto dell’esplorazione spaziale e della competizione tra Russia e Stati Uniti che ha portato l’uomo sulla Luna dalle parole di Alessandro Panerati che ha illustrato tutte le tappe del viaggio dalla Terra alla Luna e ritorno.

Al termine dell’incontro è stato mostrato un modello del razzo Saturn V in tutte le sue componenti. Ai ragazzi, che hanno seguito con estremo interesse le vicende narrate, è stato lasciato il piano di volo ufficiale della Nasa che guidò gli astronauti verso il mare della Tranquillità. Un viaggio indimenticabile per l’uomo che ha cambiato il mondo: un piccolo passo dell’uomo sulla luna un grande pass dell’umanità.

“Nella ricorrenza del cinquantesimo anno dal primo allunanaggio – racconta la dirigenza della scuola – i docenti dell’Istituto non hanno voluto far passare in sordina questo grande obiettivo che fu raggiunto dall’uomo nel 1969, quando le tecnologie erano ben diverse. Anche il maggio dei libri della scorsa settimana è stato tutto dedicato a racconti del primo uomo sulla luna”.