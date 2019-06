Pallavolo Grosseto, torna il tecnico Rossi: «Dobbiamo puntare alla crescita del settore giovanile»

GROSSETO – Ritorno in casa Pallavolo Grosseto 1978: Rossano Rossi di nuovo tecnico della società. “Sono mesi – affermano dalla Asd Pallavolo Grosseto – che lo staff del settore giovanile lavora alacremente per portare al proprio interno allenatori validi per ottimizzare l’offerta tecnica che dovrà gettare le basi per una crescita del proprio reparto giovanile questo, con una serie di interventi specifici mirati, a partire proprio dalla selezione dei propri collaboratori tecnici”.

“Rossano Rossi – concludono dalla società -, dopo l’esperienza come primo allenatore in Serie C (dove alla prima stagione ha raggiunto la salvezza) e allenatore delle Under 13 e 15 a Follonica, ha deciso di “sposare” il progetto del nostro settore S3 ed under. A Rossano vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.