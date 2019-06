Monte Argentario, seduta del consiglio: si vota la fine della gestione associata con Capalbio

PORTO SANTO STEFANO – Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 7 giugno 2019 alle ore 15,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 8 giugno alle ore 16,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

Approvazione verbali sedute precedenti (30 aprile 2019)

Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – (art. 175, c. 2 tuel) con applicazione di avanzo di amministrazione e contestuale variazione al DUP 2019/2021

Approvazione regolamento per l’assegnazione di borse di studio

Scioglimento convenzione gestione associata servizio segreteria tra il Comune di Monte Argentario e Comune di Capalbio

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it