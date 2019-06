La Virtus Maremma conquista San Vincenzo: trionfo nel torneo “Del Monte”

GROSSETO – Grande soddisfazione per la stagione dei Giovanissimi 2005 della Virtus Maremma, che concludono l’annata con il trionfo nel torneo “Del Monte”, organizzato dal San Vincenzo.

L’inizio della manifestazione non è dei migliori per la Virtus Maremma del presidente Rodolfo D’Incà che perdono immeritatamente la gara inaugurale contro il tostissimo Cecina: il gol di Tosi non basta ad evitare la sconfitta. Contro il Castiglioncello nella seconda gara della manifestazione arriva un 4-2 con le reti di Mori, Martellini e Paccagnini, risultato blindato anche grazie alle parate del biondo portiere Terzuoli, apparso insuperabile.

In semifinale grande vittoria per 4-0 con la Costa Etrusca, grazie ad una prestazione magistrale di Martellini che prima si procura in calcio di rigore che Morì trasforma, poi serve ancora Mori e Tosi per un tre a zero micidiale, nel primo tempo c’è ancora spazio per Tosi che in mezza rovesciata chiude il match sul quattro a zero e Virtus in finale.

Nella finale con il Piombino Manuel Rocchi dopo un brutto infortunio si riprende un posto da titolare e ripaga la fiducia del tecnico segnando due reti in 20 minuti. Sembra tutto finito o quasi con la strada in discesa per la Virtus, ma non è così, il Piombino non ci sta e accorcia le distanze, il primo tempo si conclude sul 2 a 1 per i maremmani. Terzuoli firma il 2-2, ma Mori serve a sinistra Paccagnini che dopo aver seminato il proprio avversario pennella un cross al bacio sul secondo palo, dove Tosi in terzo tempo schiaccia la palla all’angolino siglando il definitivo 3 a 2.

Primo posto quindi alla Virtus Maremma che si aggiudica anche il premio del miglior portiere con Alessandro Terzuoli. Soddisfatta la società per un risultato che corona un percorso fantastico che questi atleti hanno svolto con il mister Francesco Loffredo, piazzandosi al terzo posto nella fase provinciale dietro a Grosseto e Sauro.