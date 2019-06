Il grande cuore di Kora che allatta un cucciolo non suo. E ora cerca casa

GROSSETO – Quando sei piccolo e solo, quando non hai nessuno che pensi a te, trovare un petto caldo e peloso che ti scaldi e che ti nutra deve essere quanto di più bello ti possa capitare. Specie se sotto quel pelo batte un cuore grande, un cuore che ha sofferto la solitudine e l’abbandono ma che può dare ancora tanto amore.

Questa è una storia doppia, quella di Kora e del cucciolo che ha adottato e aiutato a sopravvivere. Ricorderete qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia della cucciolata ritrovata e salvata da morte certa da dentro un cassonetto. Quei cuccioli, troppo piccoli, sono stati presi in carico da alcune volontarie: alcuni sono andati a Livorno dove c’era una mamma cane che allattava e due sono stati presi da un volontaria di Grosseto, che aveva in stallo una cagnolina randagia che era stata trovata in allattamento.

Kora si è presa cura dei due cuccioli come fossero stati i suoi, il più piccolo, non ce l’ha fatta. L’altro invece sta bene e presto potrà essere adottato, come anche Kora, che cerca casa. «È una cagnolina buona e affettuosa» racconta la volontaria che se ne sta prendendo cura, «e cerca una famiglia amorevole che si prenda cura di lei». Chi volesse adottare Kora o il cucciolo o anche aiutare le volontarie può telefonare al numero 347.4926015