GROSSETO – I suoi lamenti che provenivano dal tubo dell’areazione avevano preoccupato i proprietari della casa che hanno chiamato i Vigili del fuoco. Poco dopo la mezzanotte di questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Buozzi, a Grosseto per salvare la gattina rimasta imprigionata.

La squadra ha individuato l’animale sotto il pavimento di un garage proprio sotto l’appartamento. La gattina, muovendosi, era rimasta imprigionata, e non riusciva più a muoversi a causa dei detriti che erano finiti dentro il tubo. Dopo due ore di lavoro intorno alle due del mattino i Vigili del fuoco, con l’aiuto di un piccolo martello pneumatico, sono riusciti a liberarla. I proprietari dell’appartamento che avevano lanciato l’allarme hanno deciso di adottarla.